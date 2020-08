Das chácaras à badalação, a história da Av.Portugal

Ana Beatriz Moço

Os bares, restaurantes e residências que se ergueram ao longo dos 1.100 metros que dão vida à Avenida Portugal, em Mauá, em nada se parecem com o cenário de 40 anos atrás, quando chácaras, mato e terra traçavam o caminho que passa pelos bairros Jardim Haydee, Jardim Pedroso, Vila Noêmia e Jardim Pilar. Os irmãos Edson Roberto Andrade, 54 anos, e Robson Ávila, 42, nasceram e foram criados na mesma casa que hoje dá espaço à mecânica da família e acompanharam de perto as transformações da via, que, para eles, está entre as mais conhecidas e importantes do município.

Embora Edson hoje more no Guapituba – bairro vizinho à via –, o trabalho na mecânica mantém suas raízes em terreno que faz parte da sua história. Ele contou que sua casa, que era exatamente onde está o estabelecimento comercial da família, não tem a mesma vista há anos. “Nasci aqui neste lugar e garanto que mudou muito nos últimos 40 anos. Onde hoje tem o posto de combustível (em frente à mecânica) era uma chácara enorme e todo o resto da rua era de mato e árvores. No lugar do asfalto, passava o rio (que hoje corre por baixo), onde a gente pescava. E o chão era todinho de terra, de ponta a ponta. Brinquei muito aqui”, lembrou.

Para os irmãos, as transformações da Avenida Portugal foram positivas, tanto pela vasta oferta comercial e movimento quanto pela beleza. “Me lembro que começaram a asfaltar aqui por volta de 1972. Foi aí que começou a mudar e melhorar”, recorda Edson, revelando que a mecânica, fundada em 1980, é conhecida na cidade e conta com clientela fiel, o que também fez com que os Andrade se mantivessem no endereço. “Estamos aqui há muito tempo e, sem dúvida, temos, além de clientes fiéis, amigos que fizemos ao longo destes 40 anos de história”, pontuou Edson.

O irmão mais velho acredita que parte da fama da via é porque o local é um dos que se mantiveram sem construções irregulares na cidade, porém, a principal se deve à cultura brasileira. “A Avenida Portugal ficou conhecida, principalmente, porque o desfile municipal de Carnaval era feito aqui, o que trouxe uma certa valorização para a via. Era lindo demais” contou Edson, pontuando que o local é movimentado e tem boa referência, sobretudo para quem mantém estabelecimentos comerciais.

Robson, que até hoje mora na avenida, destaca diversos pontos positivos, mas tem olhar mais crítico em relação à vida noturna. Embora a Prefeitura afirme que existem cerca de 535 moradias e 80 estabelecimentos comerciais no endereço, o destaque da via, atualmente, são os bares, restaurantes e comércios, que movimentam o espaço, sobretudo aos fins de semana.

Segundo Robson, embora tenha movimentado a economia local, a mudança de cenário – antes mais familiar e residencial –, deu espaço a outros problemas. “Gosto de morar aqui. É um lugar muito bom, de fácil acesso, e que tem todo tipo de serviço perto. Não tenho do que reclamar nesta questão. Mas a via evoluiu com o tempo, e essa mudança trouxe, além da valorização comercial, muito barulho”, pontuou Robson, explicando que a frequência de jovens em bares e locais que se transformaram como points da cidade tirou um pouco do sossego – e sensação de segurança. “Tirando o barulho, que já existe há algum tempo, o lugar é ótimo”, elogiou. A Avenida Portugal tem este nome desde 9 de novembro de 1964, quando a Lei Municipal (nº 747/64) homologou homenagem ao antigo proprietário do terreno, Clodoaldo Portugal Caribê. Até esta data, o endereço era conhecido como Avenida Marginal Esquerda.

Endereço é ‘point’ noturno dos jovens

Quem passa pela Avenida Portugal, em Mauá, logo percebe a presença de diversas opções de bares, baladas, adegas e restaurantes. Há pelo menos dez anos o local ficou conhecido como ‘point’ dos jovens, atraindo cada vez mais o interesse de empresários.

Quem deu o pontapé inicial para que a vida noturna fosse deslanchada no endereço foi Humberto Avelino da Cruz, 45 anos. Morador do Parque Marajoara, em Santo André, há 12 anos ele instalou o La Bodega’s Lounge Bar e Restaurante na avenida, prevendo “futuro promissor”. “Há 22 anos tenho estabelecimento em Mauá. Comecei com uma balada no bairro Itapark, mas um amigo me disse que há 20 anos a Avenida Portugal foi forte para a vida noturna. Então já idealizava, desde então, ter um espaço meu aqui”, contou.

Segundo Cruz, ele foi o primeiro a chegar, abrindo concorrência com mais de seis estabelecimento que se instalaram à sua volta. De segunda a quinta-feira o espaço, que virou ícone na cidade, é mais dedicado às refeições, e recebe, em sua maioria, famílias e casais. Já no fim de semana, o bar e balada abre espaço aos jovens, recebendo, em média, 900 pessoas por noite. “Temos um público diferenciado e 70% dos frequentadores vêm de Santo André”, revelou, explicando que mescla as atividades do local com seu outro estabelecimento, o bar e balada Santa Cruz, também na Avenida Portugal.

Outros estabelecimentos como o Dogão, Parada 143, Boteco Major, Dubai Hookah, fazem a vida noturna da Avenida Portugal. O agito, que leva o barulho que incomoda aos moradores, também é observado pelos proprietários dos estabelecimentos, que garantem que o problema está na venda clandestina de bebidas alcoólicas. Para Cruz, é preciso que haja mais fiscalização, policiamento e apoio da Prefeitura. “Essa avenida tem tudo para dar muito certo. Poderia se transformar em espaço de lazer, como é a Rua das Figueiras, em Santo André”, sugeriu.

PLANOS

Segundo a Prefeitura, há planos para a implantação de um polo culinário, de entretenimento, lazer e artesanato no canteiro central, por meio de uma nova reestruturação do local. “A Avenida Portugal é um símbolo da nossa cidade. É nosso orgulho e reúne pessoas da cidade toda, tenho um carinho especial pela nossa juventude que hoje se reúne nos bares e food truks noturnos” disse o prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Feira livre é tradição há pelo menos 50 anos

“Uma tradição”. Foi assim que Jair Batista, 69 anos, descreveu a conhecida feira livre que acontece na Avenida Portugal todas as quintas-feira e que ele frequenta há pelo menos cinco décadas.

Morador da Vila Vitória, em Mauá, Batista revelou que desde que tinha 19 anos compra verduras, legumes, frutas e outros produtos no local, que garante ser tradicional na cidade. “É a maior feira livre que temos em Mauá e acredito que seja a melhor também, principalmente porque fica em uma via de acesso importante e muito movimentada”, contou.

Batista explica que há 50 anos a feira livre da Avenida Portugal é um ícone e muito conhecida por todos os moradores e trabalhadores de Mauá. Segundo ele, não há quem não conheça. “Essa via é um grande eixo comercial da cidade, tem de tudo e, além de muitos moradores, muitos trabalhadores também atuam aqui. Atende todas as necessidades e a feira atende a todos”, pontuou, destacando que, para ele, uma das principais vias da cidade deixa a desejar pela falta de lazer. “Tem de ter mais espaço dedicado para as atividades físicas e as crianças.”

Feirante no local há 30 anos Sérgio Tone, 55, destaca que o público é fiel e o movimento é forte, “faça chuva ou sol”. “Aqui o público é grande, principalmente os idosos. A diferença daqui é que tem movimento intenso ao longo de todo o período, não só de manhã cedo. É diferente de feira de bairro, principalmente pela localização, que dá mais acesso até à quem passa por aqui e vem de outras cidades”, disse o vendedor.

Sérgio acredita que o fato de a feira estar em uma via de acesso que é mais larga do que as demais, faz com que seja mais atrativa, sobretudo com a pandemia da Covid-19, já que as pessoas conseguem manter distância segura. “Essa feira é um ícone na Avenida Portugal, uma referência em Mauá e tradição aos moradores dos bairros que rodeiam a via”, elogiou o feirante.