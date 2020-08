Pandemia muda a forma de se candidatar para vagas na região

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



24/08/2020 | 07:36



Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho da região pode conferir uma das 168 chances disponíveis. No entanto, a forma de conferir os postos no atual período de pandemia do novo coronavírus mudou. O virtual ganhou o espaço dos processos presenciais, e a tecnologia tornou-se aliada dos candidatos, que devem usar a internet tanto para se atualizar na carreira como para se inscrever em vagas abertas. E essa nova realidade veio para ficar.

Desde meados de março, o atendimento da Luandre está sendo realizado de forma remota, com entrevistas por telefone ou chamada de vídeo. Para se inscrever basta realizar o cadastro no portal candidato.luandre.com.br, ou através do aplicativo da Luandre nas plataformas iOS e Android. Nesta semana, há oito vagas na região, com opções para técnico eletrônico com salários entre R$ 2.500 e R$ 3.000 e auxiliar de vendas com remuneração entre R$ 1.500 e R$ 2.000. A recrutadora recomenda que este é um bom momento para atualizar-se com temas da área através de cursos on-line, lives, leitura e buscar capacitação técnica, aprimorar ou adquirir conhecimentos em novo idioma e ferramentas de tecnologia, entre outros.

Em Santo André, são 13 oportunidades no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), a exemplo de três para costureira de máquinas industriais, duas para instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados e duas para supervisor de vendas comercial. A Prefeitura já realiza atendimento presencial, mas por meio de agendamento e redução de horário de atendimento. Para se inscrever às vagas é necessário ligar para 4433-0776, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Para solicitar o seguro-desemprego também é preciso agendar, mas pelo site: https://www.santoandre.sp.gov.br/portalservico/default.aspx.

Conforme a administração municipal, a internet é grande aliada a essa nova realidade. “Os trabalhadores estão sendo orientados para que vençam o preconceito sobre as plataformas digitais, mesmo porque as empresas, ao cadastrarem as vagas de emprego, solicitam que o interessado envie o currículo por e-mail. Os candidatos dentro do perfil são entrevistados on-line ou presencial de forma individual.”

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 39 oportunidades, sendo seis chances para auxiliar de limpeza e cinco para pedreiro, entre outros. O atendimento é de segunda a quinta, das 8h às 17h, e de sexta, das 8h às 15h. O agendamento de seguro-desemprego é feito pelo telefone 2630-7618.

O candidato pode solicitar um QR Code por e-mail para ter acesso às vagas por meio do contato ctr@saobernardo.sp.gov.br. Além da CTR, o Paço também tem parceria com plataforma digital que oferta vagas e cursos on-line gratuitamente, por meio do site https://sbc.vojo.com.br/, onde é possível realizar teste de nivelamento e saber se o perfil se encaixa à vaga desejada. Caso o candidato precise desenvolver mais alguma habilidade, a plataforma o direciona para a área de aprimoramento.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano conta com 47 vagas na plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano). Na última semana, a Prefeitura lançou a modernização do sistema (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), em parceria com a startup Recrutei. A nova versão possui tecnologia que melhora os processos de recrutamento, com filtros inteligentes e dados centralizados. De acordo com o subsecretário municipal de Tecnologia e Inovação, Luiz Gustavo Morcelli, o novo portal depende menos da interação humana e é mais prático. “Aumentamos a eficiência e a assertividade na ajuda dos processos de seleção para as empresas da cidade.”

Em Diadema, há 20 vagas – dez para motorista carreteiro. Para que o candidato se cadastre, basta enviar o currículo para o e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br. Em caso de dúvida, o contato pode ser feito pelo telefone 4057-7418 e mais informações podem ser obtidas pelo site: http://www.diadema.sp.gov.br/sedet-empregabilidade.

Mauá possui 29 postos de trabalho no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), sendo que 20 são para ajudante de cozinha. Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) segue com atendimentos presenciais suspensos. O cadastro para as 12 vagas disponíveis pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, do governo federal (empregabrasil.mte.gov.br).

ESTÁGIO

O escritório de advocacia BMDP Advogados Associados está com vagas de estágio para estudantes de direito do 4º e 5º anos abertas, na unidade de Santo André. Interessados podem enviar currículo para o e-mail contato@bmdpadvogados.com.br ou se inscrever no site https://bmdpadvogados.com.br/trabalhe-conosco. O prazo de inscrição é até 30 de agosto.