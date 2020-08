Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria do ano neste domingo

23/08/2020 | 17:34



A massa de ar frio vinda do Sul do País fez o município do Rio de Janeiro ter a noite mais fria do ano. Neste domingo, 23, a temperatura desceu à mínima de 10,3°C às 3h da madrugada em Guaratiba, na zona oeste da cidade.

A sensação térmica foi de 9,9°C, segundo apurado por uma das estações meteorológicas do Sistema Alerta Rio, mantido pela prefeitura. Desde 2014, o Rio só teve duas outras noites mais geladas que a última: quando a temperatura desceu a 8,6°C em 13 de junho de 2014, no Alto da Boa Vista, na zona norte, e a 9,6°C em 19 de julho de 2016, no mesmo bairro.

Passada a frente fria, o sol voltou ao céu da capital fluminense ao longo deste domingo. Ainda há previsão de chuva fraca isolada e moderada na cidade pelas próximas horas, mas a temperatura pode subir a uma máxima de 23°C.

O mar em ressaca derrubou no sábado, 22, parte do calçadão da orla da praia da Barra da Tijuca, também na zona oeste. Segundo a Prefeitura do Rio, a Defesa Civil municipal esteve no local e manteve a interdição preventiva da área, que já estava isolada desde julho, devido a ressacas anteriores. Em nota, o governo municipal informou que a concessionária Orla Rio, responsável pelos quiosques da região, foi acionada para "fazer os reparos dos danos provocados pela ressaca".