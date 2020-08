ANA afirma que acompanha rompimento da barragem de Jati

22/08/2020 | 17:05



A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) disse que acompanha os desdobramentos do rompimento do duto da barragem de água de Jati, no Ceará. "Na qualidade de fiscalizador da barragem, a agência está em contato com o empreendedor e as autoridades locais e federais. Técnicos da agência irão ao local", afirmou a agência em nota divulgada neste sábado. O rompimento do duto, que compõe as obras de transposição do Rio São Francisco, ocorreu na sexta-feira.

Mais cedo, em entrevista transmitida pela internet, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que, apesar do rompimento do duto, não houve dano à estrutura da barragem. Cerca de 2 mil pessoas precisaram sair de casa após o rompimento. A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho teve as comportas abertas na quinta-feira (20).