Acigabc realiza salão de imóveis virtual com cerca de 2.000 opções

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



24/08/2020 | 00:01



O cenário de isolamento físico imposto pela pandemia do novo coronavírus tem reinventado as formas de se fazer negócios, inclusive, no setor imobiliário. Pela primeira vez na região é realizado o Salão do Imóvel ABC virtual, que busca vender cerca de 2.000 apartamentos novos nas sete cidades.

O evento, que teve início no sábado e vai até o dia 30, reúne diversos empreendimentos novos em estandes virtuais e lives diárias informativas, com especialistas em financiamento imobiliário, documentistas e do mercado financeiro para falar de como a Selic (taxa básica de juros) influencia nas taxas dos financiamentos.

A expectativa do evento, organizado pela Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), é de alcançar mais de 1 milhão de pessoas.

Com funcionamento durante 24 horas por dia, interessados devem se conectar no endereço www.salaodoimovelabc.com.br e realizar cadastro para ter acesso aos apartamentos das principais construtoras da região, incluindo fotos das unidades, tours virtuais e demais informações necessárias para a compra do imóvel – com filtros para pesquisa como localização, valor e estrutura.

Segundo o presidente da associação organizadora, Milton Bigucci Junior, mais de 2.000 unidades estarão disponíveis no salão e com características para atender a todos os tipos de público. “Teremos imóveis em lançamento, em construção e prontos para morar, de 30 m² a 300 m². Do Minha Casa, Minha Vida, a partir de R$ 176 mil, a duplex de alto padrão no valor de R$ 2 milhões.”

Durante o evento, haverá programação diária gratuita de transmissões ao vivo pelo YouTube. As lives serão a partir das 19h.

Entre as empresas participantes estão MBigucci, Construtora Jacy, Pompeu Engenharia, Murador Construtora, Suporte Engenharia, TR9 Construtora, F.Bonano Engenharia, Braido Comercial e Administradora, Martinez e Fernandes Empreendimentos Imobiliários, Construtora Nazaré, MZM Construtora, Construtora Patriani, MGTEC Construtora, Viana Negócios Imobiliários e Ballarin Investimentos Patrimoniais e Imobiliários.

“O salão acontece em momento econômico favorável aos negócios: juros baixos, financiamentos imobiliários facilitados e ótimas ofertas de imóveis no mercado. Além de fomentar a venda de unidades na nossa região, a iniciativa marca também um grande passo na transformação e inovação digital das empresas locais”, assinalou Bigucci Junior.