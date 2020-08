Com alta de Aidan, Republicanos debate manutenção de vice de Ailton

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 00:01



Com a alta médica do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), o presidente estadual do partido, Sérgio Fontellas, visitou ontem à noite o pré-candidato ao Paço de Santo André e ex-vereador Ailton Lima (PSB) para afinar discurso na tentativa de assegurar a manutenção do posto de vice na chapa majoritária com a possível saída do correligionário da dobrada. Aidan teve evolução do estado de saúde e vai completar processo de reabilitação em casa, mas quadro ainda inspira cuidados. Ele deixou o hospital após ficar internado por 85 dias, vítima de diagnóstico de Covid-19.



A menos de três meses do pleito, o futuro político de Aidan é incerto, uma vez que o ex-prefeito terá que continuar tratamento de fisioterapia para se recuperar do longo período de internação – mais da metade na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Perdeu muita massa muscular. Foram cerca de 25 quilos. A cúpula da campanha aguarda que ele próprio possa participar da transição do próximo nome. Aidan declinou de candidatura própria em fevereiro e acertou com Ailton ser o número dois da chapa. Médico, manteve atuação durante a pandemia e foi acometido pela doença em maio.



Em encontro na sede do PSB andreense, Fontellas evitou tirar Aidan da jogada neste momento. Segundo o dirigente, a preocupação atual é a situação de saúde. “Não posso agir de forma arbitrária, e descartar principal nome do Republicanos. Seria injusto. Tenho que sentir dele. Covid é malvada, as pessoas acabaram ficando fragilizadas. Preciso conversar com ele. Claro, vamos pensar no plano B, se, porventura, ele disser que não está em condições físicas de dar continuidade ao projeto. Ali, vamos partir ao plano B. Não quero criar alarde, indisposição, até porque acabou de ter alta.”



O Republicanos, ex-PRB, estuda alternativas para indicar em substituição – o arco de apoio conta, além da sigla de Aidan e do PSB, com PSC e DC. Ailton reiterou que o cenário de permanência ou não “depende muito mais de Aidan” do que deles próprios. Ao lado do visitante, o pré-candidato frisou que o partido “está muito bem fechado, aliançado conosco”.