Com racha no governo, Lauro cola Márcio em Pretinho

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 15:38



Na tentativa de estancar a divisão do governo em torno da sucessão, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), viabilizou ato público, nesta quinta-feira, para que o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) abençoasse publicamente a candidatura de Pretinho do Água Santa (DEM) ao Paço. O democrata foi escolhido como prefeiturável governista, mas o projeto enfrenta resistência de aliados.

Ao lado de Márcio, Lauro bancou Pretinho como candidato, em evento realizado na Câmara, e minimizou as dissidências do grupo governista. Primo do verde, o vereador Marcos Michels (PSB) também é pré-candidato a prefeito. “Em relação ao meu primo Marcos, eu respeito muito ele, porém meu candidato é o Pretinho, todos sabem disso. Acho que a democracia é livre, e a vida é para se viver. Eu vivo o hoje, o agora, e neste momento meu candidato é o Pretinho e a (candidata a) vice é a Regina (Gonçalves, PV)”, declarou Lauro.

Márcio foi o nome escolhido por Lauro para disputar a sucessão, mas o parlamentar rejeitou o convite por motivos de saúde. Com a recusa, o prefeito partiu para o ‘plano B’ e indicou Pretinho. O nome do vereador, porém, não é consenso no Parque do Paço. Na Câmara, vereadores da base de Lauro ignoraram a indicação e aderiram ao projeto de Marcos. Questionado sobre a possibilidade de fazer nova escolha e viabilizar um plano C, Lauro desconversou. “Realmente, nós trabalhamos a candidatura do Márcio (a prefeito) e da Regina desde 2014. O Márcio foi eleito deputado em 2018. Hoje ele não pode ser o candidato e colocou os problemas de saúde. A gente entende. E fizemos a escolha pelo Pretinho por que ele já é do grupo, é a mesma família”, disse.

Já Márcio declarou apoio a Pretinho, mas pouco citou o nome do parlamentar em seu discurso. O deputado se limitou a exaltar as duas gestões de Lauro, mas prometeu ajudar na campanha. “Vou lutar incansavelmente para que Pretinho e a Regina possam administrar essa cidade”.

Pretinho, por sua vez, pediu união. “Nós precisamos nos unir. Esse governo foi acolhedor e a gente tem de dar sequência a esse trabalho. Temos de aprender que time que está ganhando não se mexe.