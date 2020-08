Fábrica de móveis Bartira abre 270 postos de trabalho

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 00:05



A indústria de móveis Bartira, fornecedora da Casas Bahia e pertencente à Via Varejo, anunciou a retomada do terceiro turno e, com isso, a abertura de 270 vagas para auxiliares de fábrica e demais cargos técnicos. As oportunidades são para início imediato e estão divididas em cinco áreas de atuação, entre embalagem, seccionadora, coladeira, pintura e furadeira. Atualmente, a fábrica de São Caetano conta com 1.130 funcionários.

De acordo com informações do grupo, as novas contratações serão importantes para atender à ampliação da produção motivada pela demanda de móveis para exportação, iniciada neste ano para os Estados Unidos. Conforme anunciado pela companhia, em abril, a fábrica está, pela primeira vez, exportando os produtos para fora do Brasil – inicialmente, com gabinetes de cozinhas e banheiros para prédios residenciais no Estado da Flórida.

Os candidatos às 270 vagas precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 em São Caetano. O regime é CLT (Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, com carteira assinada) e entre os benefícios estão vale-transporte ou estacionamento, cesta básica, convênios médico e odontológico, restaurante no local, enxoval do bebê, parceria com academias, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e previdência privada.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e das medidas de distanciamento recomendadas pelas autoridades médicas, as entrevistas da primeira fase serão realizadas por meio de canais digitais, como medida de prevenção. Os interessados devem se inscrever pelo site: https://viavarejo.gupy.io/jobs/65847

A fábrica de móveis de madeira produz cerca de 250 mil produtos por mês para os clientes da Casas Bahia e Pontofrio. A fábrica conta com mais de 300 itens em seu portfólio.

TECNOLOGIA

Na última semana, a Via Varejo anunciou a abertura de 300 vagas, sendo que 180 são ligadas à tecnologia. Como o modelo é o de trabalho totalmente remoto, profissionais de todo o País podem se candidatar. Os contratados receberão o equipamento necessário em casa, além de suporte e capacitação.

A responsável pelas plataformas da Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com vem investindo fortemente no on-line desde o início deste ano. As vagas relacionadas a esta área da Via Varejo estão disponíveis no LinkedIn (www.linkedin.com/company/viavarejo) ou no portal da empresa (www.viavarejo.com.br/carreiras).