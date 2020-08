Os detalhes impressionantes do hotel mais luxuoso dentro da Disney

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



18/08/2020



A covid-19 ainda não tinha se transformado em pandemia. Por isso, não precisei pensar em medidas de distanciamento social quando entrei correndo no belíssimo lobby do Four Seasons Resort Orlando, o hotel mais luxuoso localizado dentro da área da Disney World (embora não pertença ao grupo do Mickey).

A pressa era justificável. Em dez minutos, começaria o espetáculo Happily Ever After, o famoso show de fogos que, até então, enchia de cores todas as noites o céu do parque temático Magic Kingdom.

Álbum de fotos: Four Seasons Resort Orlando

Já sabia que, da sacada do meu quarto, teria uma vista privilegiada para o espetáculo. Por isso, antes mesmo de viajar, baixei o aplicativo da rede e fiz o check in pelo celular. Com poucos toques na tela, informei a hora que chegaria ao aeroporto e aproveitei até para reservar um horário em um dos restaurantes do resort, para jantar depois do show.

Assim, passei na recepção, peguei meu cartão de acesso ao quarto e, em questão de minutos, estava lá, vendo a apresentação mais famosa da Disney World, em Orlando, no conforto da minha sacada.

Mesmo de noite, pude reparar em outros ícones do complexo. De longe, despontando na paisagem verde, dava para observar a Spaceship Earth, bola prateada do Epcot, e as atrações The Twilight Zone: Tower of Terror, no Hollywood Studios, e Expedition Everest, no Animal Kingdom.

Por dentro do quarto

Hoje, quem vai ao Four Seasons Orlando não tem a oportunidade de assistir à queima de fogos, já que o show Happily Ever After do Magic Kingdom está suspenso por conta das medidas de distanciamento social aplicadas pela Disney World. O jeito, então, é aproveitar outras mordomias oferecidas pelo resort. E o melhor de tudo é que há várias delas.

Espaçosos e com grandes áreas envidraçadas, os quartos da categoria Park View Room, por exemplo, têm uma decoração sóbria, até mesmo discreta. Uma cama king, um aparador com TV e uma pequena mesa com cadeira são distribuídos de forma harmoniosa.

É nos detalhes, porém, que o hotel mima o hóspede. Há uma adega de vinhos que serve taças diretamente no bico. Por meio de um painel eletrônico, você escolhe um dos rótulos disponíveis (havia desde americanos até franceses) e é servido. O valor informado é adicionado automaticamente à conta.

Outro aparato tecnológico que chama a atenção é um tablet na cabeceira da cama. Por meio dele, dá para checar informações essenciais, como as condições climáticas em Orlando, e também fazer reservas e consultas em relação à hospedagem. Se precisar de um serviço de concierge, é só acioná-lo por lá. Sem contato pessoal, algo primordial atualmente.

Paulo Basso Jr. Vista do quarto

Closet e banheiro

Atrás da cama, o quarto do Four Seasons Resort Orlando é dividido em um pequeno ambiente que comporta um closet e um armário com frigobar e cafeteira Nespresso – um ponto negativo é que as cápsulas de café disponíveis são de plástico. Esse problema não se repete no banheiro, cujos cosméticos principais já ficam em embalagens grandes e fixas, conceito de sustentabilidade que cobra-se cada vez mais das redes hoteleiras.

Paulo Basso Jr. TV no espelho do banheiro

É no elegante banheiro também que está a maior inovação do resort. À primeira vista, ele parece convencional para um cinco estrelas. Conta com ducha, banheira e pia dupla. Há, porém, um controle de TV disponível que, quando acionado, liga um discreto display instalado no espelho sobre a pia. Assim, você pode curtir sua programação favorita enquanto toma banho e relaxa.

Spa e piscinas

As áreas comuns do Four Seasons Resort Orlando são decoradas com extremo bom gosto. Mosaicos no piso, fontes e lustres belíssimos despontam no lobby, que abriga ainda um café e uma loja. A partir dele, é prático acessar as piscinas para adultos e famílias disponíveis no complexo.

Paulo Basso Jr. Piscina para adultos

A primeira é retangular e está cercada por futons e espreguiçadeiras brancas. Já na área onde a criançada pode entrar há várias lâminas d’água, uma delas com um telão na beira, que exibe filmes e animações clássicas da Disney. Toboágua, redário, piscina com rede de vôlei e outras atrações também despontam a céu aberto.

Paulo Basso Jr. Espaço comum do spa

Enquanto os pequenos se divertem, os adultos podem jogar golfe ou aproveitar o ótimo spa do resort. Há áreas separadas para homens e mulheres, ambas com salas de massagem e ofurôs. No centro, um espaço comum conta com lareira e espreguiçadeira para relaxamento. Ali, são servidos chás, águas aromáticas, castanhas e até mesmo brownies.

No momento, um menu especial de terapias foi criado no spa para se adequar às medidas de segurança para os hóspedes

Paulo Basso Jr. Redário

Restaurantes

Independentemente de se hospedar no Four Seasons Resort Orlando, vale a pena ao mesmo ir a um dos restaurantes do hotel quando estiver na cidade. Por enquanto, eles estão funcionando com capacidade reduzida e menu à la carte.

O mais badalado é o Capa, que fica em um terraço no qual dá para observar os parques da Disney World e é especializado em gastronomia espanhola. Vale a pena fazer reserva, sobretudo na alta temporada.

Paulo Basso Jr. Restaurante Ravello

O italiano Ravello, com pizzas e massas excelentes, também merece destaque. Fiquei impressionado com a quantidade de garçons que vieram à minha mesa, quando estive lá antes da pandemia. Foram três ou quatro, a todo instante me servindo da melhor maneira possível.

Comi uma pizza margherita bem preparada, com massa fina, molho de tomate fresco e boa quantidade de recheio. Mas o que me chamou atenção mesmo foi a sobremesa, uma stracciatella de dar água na boca.

Serviço

Paulo Basso Jr. Ofurô do spa masculino

Desde que reabriu após o período de quarentena, no início de julho, o Four Seasons Resort Orlando adotou diversas medidas de segurança para os hóspedes. Entre elas, checagem de temperatura e uso obrigatório de máscaras nas áreas comuns.

A diária em quarto duplo na baixa temporada começa em torno de US$ 660 no Four Seasons Resort Orlando. As acomodações com vista para os parques partem de US$ 1.100.

Obs: o jornalista se hospedou a convite do Four Seasons Resort Orlando antes da pandemia do novo coronavírus.