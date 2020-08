Conheça a capacidade do porta-malas dos SUVs mais vendidos do Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



18/08/2020 | 12:48



Categoria que mais cresce no mercado, a classe dos SUVs conta com diversas opções no mercado brasileiro, dos compactos aos grandes. Alguns consumidores acabam procurando esses modelos por conta do espaço interno e pelo perfil familiar de alguns deles. Porém, nem sempre o porta-malas de um utilitário esportivo é condizente com o seu tamanho. Há veículos que entregam menos espaço de carga que um hatch compacto, por exemplo.

Na galeria, confira qual é a litragem do porta-malas dos 30 SUVs mais vendidos no Brasil. Os dados dos bageiros são os informados pelas montadoras. Já o posicionamento na galeria está de acordo com o ranking de mais vendidos da Fenabrave e considera as vendas de SUV entre janeiro e julho de 2020.

Capacidade do porta-malas dos SUVs mais vendidos