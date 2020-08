Assessor de deputado Gil Diniz ganha cargo na Secretaria Especial da Cultura

17/08/2020 | 09:19



Advogado e assessor parlamentar de Gil Diniz - deputado conhecido como "Carteiro Reaça", recém-expulso do PSL por "manifestações de ataques ao STF e seus ministros" e acusado de envolvimento na disseminação de fake news -, Felipe Carmona Cantera, que foi acusado em 2019 de integrar uma central de memes e ataques apócrifos criada no gabinete do deputado, foi nomeado nesta segunda, 17, para exercer o cargo de diretor do Departamento de Política Regulatória da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual.

Na sexta, 14, a advogada Glaucia Tamayo Hassler Sugai, que estava no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde presidia a comissão de ética, foi nomeada secretária Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. O órgão é ligado à Secretaria Especial de Cultura.

Também na sexta, um aluno de um curso online de Olavo de Carvalho, Victor Hugo Diogo Barboza, foi escolhido para coordenar área de apoio a comunidades quilombolas da Fundação Cultural Palmares, que é presidida por Sérgio Camargo.

No comando da Secretaria Especial da Cultura está o ator Mário Frias.