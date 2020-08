16/08/2020 | 11:13



O Brasil registrou desde as 20 horas de ontem 336 novos casos de contaminação por Covid-19, elevando o número total para 3.318.168. No mesmo período, foram relatadas 8 mortes, aumentando para 107.305 o total de óbitos em decorrência da doença. Apenas dois estados reportaram dados novos desde as 20h de sábado.

Os dados são do levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL nas secretarias estaduais de Saúde. (Equipe AE)