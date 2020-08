Centros públicos da região reúnem 182 oportunidades

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



17/08/2020 | 00:08



Nas últimas cinco semanas o volume de oportunidades de emprego disponíveis pelos centros públicos das prefeituras do Grande ABC vem diminuindo. Em 20 de julho havia 301 vagas, passando para 263, 213 e 180, sucessivamente. Nesta semana, são 182 postos de trabalho. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, em que há crise na economia, a oferta é mais tímida, e, conforme os postos vão sendo ocupados, resta volume menor.

Desse total, 52 estão disponíveis na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. Há chances para pedreiro, motorista carreteiro, controlador de entrada e saída e para ajudante de eletricista. O recrutamento é feito por meio de envio do currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André são mais 43 postos, sendo 15 para costureira, e a inscrição é realizada pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br. Na plataforma de São Caetano, são mais 43 posições disponíveis na plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano).

No centro público instalado em Mauá há 14 chances: seis para tapeceiros de móveis, duas para operador de processo de produção e uma para auxiliar de cozinha, entre outras. Basta acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS, para candidatos que já têm perfil no centro público. É possível também comparecer à Rua Jundiaí, 63, bairro Matriz, que está com o atendimento no horário reduzido, das 10h às 14h.

As empresas de Diadema reúnem 19 oportunidades, dessas, dez são para motorista carreteiro. Interessados em cadastrar o currículo devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Para quem mora em Ribeirão Pires, são 11 chances para voltar ao mercado (quatro para auxiliar de limpeza, duas para líder e encarregado de limpeza e cinco para laminador em fibra de vidro), cujo cadastro em seletivas pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, do governo federal – empregabrasil.mte.gov.br.



Empresas abrem postos remotos de TI

O cenário de pandemia faz com que um nicho de modelo de trabalho venha crescendo: o de officeless, que significa sem escritório, ou seja, para atuar de forma fixa em casa. Grandes companhias têm aberto gama de oportunidades de emprego do tipo principalmente na área de tecnologia, segmento em que é possível atuar de qualquer parte do País. São pelo menos 886 postos de trabalho remoto.

Desses, 556 são disponibilizados pela consultoria multinacional Accenture. A contratação será no programa Hoffice da empresa, novo modelo capaz de assegurar que talentos de todos os lugares do País tenham igual oportunidade e conexão com experts globais. O movimento antecipa tendências do mercado na área de tecnologia cloud, cuja demanda deve crescer com investimentos em transformação digital nas grandes empresas.

“Temos uma rede de escritórios presente em vários Estados brasileiros, mas não em todas as cidades. Com o HOffice, estamos levando a Accenture para onde as pessoas estão, principalmente para aqueles que querem fazer parte de um time apaixonado por inovação, diverso, e tenham interesse em atuar em projetos desafiadores”, conta Flavia Picolo, diretora executiva da Accenture Technology. Interessados podem se inscrever pelo link: http://accntu.re/326Gwld.

Conforme publicado pelo Diário na semana passada, a Via Varejo, empresa varejista de capital aberto sediada em São Caetano, anunciou a abertura de 300 vagas. Também com modelo de trabalho totalmente remoto, mesmo que as oportunidades estejam ligadas à sede, profissionais de todo o País podem se candidatar. Mais da metade das demandas (180) está relacionada à área de tecnologia. Inscrição é feita pelo LinkedIn (www.linkedin.com/company/viavarejo) ou portal da Via Varejo (www.viavarejo.com.br/carreiras).