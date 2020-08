Estamos do mesmo lado, MP

Do Diário do Grande ABC



14/08/2020 | 23:59



Em seus 62 anos de história, o Diário nunca deixou de respeitar as instituições. Trata-se de valor intrínseco. Os arquivos desta casa estão franqueados a quem quiser tirar a prova dos nove. Nossa deferência aos organismos que regem e organizam a vida em sociedade, em todas as instâncias e em todos os poderes, é tão clara e explícita que causou-nos espécie o teor de nota divulgada pelo valoroso Ministério Público do Estado de São Paulo, que classificou como “ataques” ao MP-SP o que, na verdade, era reportagem rigorosamente baseada em acontecimentos factuais, amplamente fundamentada em documentos – que são públicos, diga-se.

Eventualmente, por dever do ofício, este jornal pode expor falhas e erros de pessoas, de indivíduos. Mas essa característica de nossa atividade jornalística não deve nunca ser confundida com a de investir contra o coletivo que tais personagens representam. Entendemos que, agindo assim, estamos executando função profilática que, antes de enfraquecê-las, na verdade fortalecem as instituições.

Se existe alguma denúncia de interesse público, é obrigação do jornalismo expô-la, não sem antes, evidentemente, apurá-la com rigor e dar oportunidade para que todas as partes envolvidas se manifestem. Agimos assim porque o artigo quinto da Constituição, o mesmo que assegura a liberdade de imprensa no Brasil, ensina que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Sejam eles médicos, metalúrgicos, jornalistas ou promotores.

Não duvidamos dos ideais que movem a Promotoria bandeirante. É por essa razão, aliás, que o trabalho executado pelos seus agentes está sempre em nossas páginas, sustentando centenas e centenas de reportagens ao longo de seis décadas. Diz, a nota, que a “mídia (...) jamais pautará a atividade de persecução penal” do MP. Não esperávamos postura diferente. De nossa parte, oferecemos o espaço necessário para que o Ministério Público nos paute. Afinal, estamos ao lado dos que “combatem, de maneira incansável, todos aqueles que insistem em agir à margem da lei”. Todos.