Jeep Compass atinge marca de 200 mil unidades vendidas

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



14/08/2020 | 09:18



Líder do segmento nos acumulados dos últimos 3 anos, o Jeep Compass atingiu a marca de 200 mil unidades comercializadas no Brasil. O modelo foi lançado em outubro de 2016 e é fabricado no Polo Automotivo de Goiana (Pernambuco), que conta com a mais moderna fábrica da FCA no mundo. O País foi o primeiro no globo a fabricar e vender esta geração do Compass. Logo ele começou a ser produzido em mais outros quatro países (México, China, Índia e Itália) para ter alcance global.

“O Compass representa a união de design, sofisticação e tecnologia ao espírito Jeep. Ele chegou para ditar um novo rumo para a categoria dos SUVs médios com um projeto de classe mundial e foi o que fez. Seus resultados, juntamente ao êxito do Jeep Renegade, consolidaram a marca no Brasil e garantiram não só um ótimo desempenho no mercado nacional, mas também destaque global, com melhor percentual de participação da Jeep no segmento de SUVs entre todos os países”, comenta Alexandre Aquino, gerente sênior do Brand Jeep para a América Latina.

Jeep Compass 2021

Recentemente, o Jeep Compass teve sua linha 2021 anunciada. As mudanças foram poucas. A versão Longitude passa a contar agora com novas rodas de 18 polegadas. Outra novidade é que agora, além da Ski Gray, o Compass na versão Limited também trará mais uma cor como opção para todo o acabamento interno do carro: a Marrom Arizona. Além disso, a Série S passa a contar com novo banco elétrico para o passageiro.

Consumo dos principais SUVs

