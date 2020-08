Complexo Cultural Taboão é entregue revitalizado

Matheus Moreira

Especial para o Diário



12/08/2020 | 10:18



O prefeito de Diadema, Lauro Michels entregou na tarde de ontem (11) a revitalização do Complexo Cultural Taboão. O espaço é o oitavo equipamento de cultura com a melhoria, recebendo reparos na alvenaria, manutenção na parte elétrica, hidráulica e de telhados, troca de pisos e louças e pintura geral.

A revitalização trouxe ainda ao local, banheiro adaptado para deficientes, aumento do palco e troca da cobertura do espaço cênico, nova iluminação e paisagismo. Outro ganho foi a ampliação da sala de dança, que recebeu piso laminado, espelho e barra para aprendizado de ballet. A nova fachada agora tem letreiros gigantes e na entrada principal do prédio, assim como na parte de trás do complexo, foram implantados grafites realizados pelo artista plástico Edinho. A parte de segurança também foi reforçada com a implantação de um novo sistema de câmera e alarmes.

“Reformamos todos os equipamentos de Cultura da nossa cidade e ampliamos também todas as oficinas. Sabemos que isso é importante para a formação do cidadão e para produzir mais inclusão e oportunidades”, destacou o prefeito Lauro Michels.

“Tudo o que é para melhorar, é bem-vindo. A Cultura faz parte do crescimento das crianças. O espaço ficou muito bacana. Gostei muito”, avaliou o comerciante e morador, Antônio Gonçalves da Silva.

Também esteve na cerimônia o presidente da Câmara Municipal de Diadema, Revelino Teixeira de Almeida (Pretinho).

Ressignificação e mais oficinas – Além da reforma física, a revitalização deixa os espaços de cultura mais bonitos, confortáveis, e em consequência com mais frequentadores. Isso acontece, porque, com a ressignificação de ambientes e readequação na grade dos serviços oferecidos, mais pessoas passam a circular nos equipamentos. No Complexo Taboão, o número de vagas em oficinas era de 390 matrículas semestrais e, com a revitalização, passa a oferecer perto de 800 vagas. O espaço oferta cursos para o público adulto e infantil, entre eles: danças do Ventre, Cigana e Populares, Teatro, Violão para iniciantes, Artes Visuais, Street Dance e Balé Infantil.

Segundo a secretária de Cultura, Valquíria Pessoa, até o fim do ano todos os espaços de cultura de Diadema estarão reformados. “Mesmo diante do momento de desafios que vivemos, vamos continuar trabalhando para melhorar os equipamentos. Quando voltarmos às atividades normais, todos poderão retornar aos locais de cultura com segurança e conforto”, disse. A secretária ressaltou sua satisfação com a entrega do Complexo Taboão. “Nesse sentido, é com muita alegria e esperança que estamos fazendo a entrega de mais uma revitalização, que trará aos moradores do município um atendimento de qualidade e com mais difusão e formação em cultura”, concluiu.