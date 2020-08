Ação de Morando contra chargista é criticada internacionalmente

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



11/08/2020 | 00:01



A investida do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que decidiu acionar na Justiça o ilustrador Luiz Carlos Fernandes, do Diário, ganhou repercussão internacional. A atitude do tucano foi repudiada pela cartunista Mariagrazia Quaranta, conhecida como Gio, da Itália.



A artista não só classificou a atitude de Morando como “vergonhosa”, como iniciou campanha entre os ilustradores em apoio a Fernandes. “(A ação) É uma coisa vergonhosa! Gostaria de sugerir um artigo de apoio ao Fernandes porque o conheço e ele é uma pessoa maravilhosa e também um caricaturista excepcional. Que tal: ‘Eu sou o Fernandes!’ enviando desenhos para apoiá-lo de todo o mundo?”, disse a artista, por e-mail. Assim como o brasileiro, Gio também é uma cartunista premiada. Entre as condecorações, está a World Press Cartoon, em 2017. Gio teve conhecimento do caso por meio do jornalista Francisco Punhal Suárez, da Espanha.



O Diário mostrou na quinta-feira que Morando entrou na Justiça, na esfera criminal, cobrando explicações de Fernandes sobre charge publicada no mês passado. O desenho retratava o tucano equipado com uma placa e os dizeres: “Compro terrenos. Dinheiro na hora” e ilustrou reportagem que mostrou que empresa de Morando foi denunciada à PF (Polícia Federal) por negociar imóveis abaixo do valor de mercado. Além de Fernandes, o tucano acionou o editor de Política do Diário, Raphael Rocha, autor da reportagem, e citou nos processos o diretor de Redação, Evaldo Novelini, e o editor-chefe, Wilson Moço.



A iniciativa do prefeito foi classificada por entidades que representam jornalistas e cartunistas como tentativa de intimidação e flerte com a censura. Entre as organizações que se manifestaram contra a decisão de Morando está o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, regional ABCD; a APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais) e o presidente da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Marcelo Träsel.



Na semana passada, ilustradores de todo o Brasil iniciaram mobilização pró-Fernandes, reproduzindo a charge original do ilustrador do Diário e ironizando a decisão de Morando. A atriz Patrícia Pillar também criticou o tucano pela ação.