Fotos incríveis revelam porque Maldivas é um lugar dos sonhos

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



10/08/2020 | 11:18



Composta por 26 atóis em formato de anel, que dão vida a mais de mil ilhas de coral, as Maldivas ficam no Oceano Índico, na Ásia Meridional. O local é conhecido mundialmente por suas belas paisagens naturais formadas por praias, lagoas, corais e ilhotas de tirar o fôlego.

Com as viagens ainda restritas por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, o Rota de Férias preparou um álbum com fotos incríveis das Maldivas para você sonhar, no futuro, com uma viagem para o arquipélago. Confira:

Fotos incríveis das Maldivas