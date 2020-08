Zezé di Camargo e Luciano fazem homenagem emocionante para o pai, Francisco

09/08/2020 | 11:11



Apesar de todas as polêmicas e brigas envolvendo a família, uma pessoa muito especial une os membros do clã Camargo: Francisco, o patriarca da família. Prova disso foi a homenagem emocionante que ele recebeu dos filhos famosos Zezé Di Camargo e Luciano, durante o Altas Horas exibido no último sábado, dia 8:

- Onde ele chega, vira a cereja do bolo. Ele é especial. Amo, vivo, sinto, aperto e cheiro. Tenho o privilégio de ver uma lágrima no seu olho agora de felicidade. - declarou Zezé ao lado do pai, já que está passando a quarentena ao lado dele na fazenda da família em Goiás. Luciano, que está distante, lamentou não estar perto do pai, mas não deixou de emocioná-los com sua declaração:

- Estou morrendo de inveja, Zezé, inveja boa de estar aí com o nosso pai. Logo que passar tudo isso vou estar com o senhor de novo. Ainda bem que tive dias antes de começar essa pandemia no Brasil todo. Te amo, pai. Zezé, você também é meu pai!

Eles também comentaram sobre o filme 2 Filhos de Francisco: A História de Zezé di Camargo & Luciano, no qual Seu Francisco admitiu ter assistido até enjoar! Luciano também comentou sobre a época que o filme estava nos cinemas, em 2005:

- Lembro que comprava as entradas do cinema e só entrava quando escurecia porque queria ver a reação das pessoas.