Charge de Fernandes viraliza e cartunistas ironizam ação de Morando

Júnior Carvalho

Diário do Grande ABC



07/08/2020



A decisão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em acionar judicialmente o ilustrador Luiz Carlos Fernandes, do Diário, por charge publicada pelo jornal no mês passado fez com que o desenho viralizasse nas redes socias. Cartunistas de todo o Brasil se uniram e reproduziram o cartum original de Fernandes, ironizando a investida do tucano contra o artista.

Morando questionou, na esfera criminal, charge de Fernandes em que o prefeito aparece equipado com uma placa ao corpo, com os dizeres: “Como terrenos. Dinheiro na hora”. A ilustração fez alusão a reportagem que revelou que a firma de Morando é investigada pela Polícia Federal por negociar imóveis por preços bem abaixo do mercado. A ação do prefeito pede explicações, ameaça processar o artista por calúnia e difamação e ainda mira outros três profissionais do Diário: o editor de Política, Raphael Rocha; o diretor de Redação, Evaldo Novelini; e o editor-chefe Wilson Moço.

O Diário revelou a ação de Morando nesta sexta-feira, classificada por Fernandes como tentativa de intimidação, o que o tucano nega. Pelo menos sete cartunistas já redesenharam a charge.

Veja: