Kudlow diz que democratas não estão interessados em acordo por novo pacote fiscal

07/08/2020 | 11:41



Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow afirmou nesta sexta-feira, 7, em entrevista à emissora americana Fox Business que os democratas não estão interessados em firmar um acordo com os republicanos por um novo pacote fiscal nos Estados Unidos. Governo e oposição ainda não conseguiram chegar a um consenso em torno da renovação do programa de auxílio a trabalhadores demitidos durante a crise da covid-19.

Justamente pelo impasse, Kudlow reforçou que o presidente Donald Trump estuda dispositivos legais que o permitam lançar novos estímulos à economia sem o aval do Congresso.

A estratégia já tinha sido revelada pelo próprio líder da Casa Branca "O rascunho do projeto de corte de impostos da folha de pagamento está praticamente concluído", disse Kudlow na entrevista.

Ele, contudo, evitou confirmar que a medida será de fato implementada. "Isso cabe ao presidente decidir", afirmou.

Por outro lado, o diretor do Conselho Econômico defendeu o processo de retomada da atividade econômica nos EUA e estimou taxa de desemprego na casa de um dígito durante as eleições americanas, que acontecem em novembro. "Nossa recuperação é autossustentável. Olhe o payroll de hoje", disse.

Os EUA anunciaram pela manhã a criação de 1,763 milhão de vagas, acima previsão de geração de 1,5 milhão de vagas, mediana das estimativas consultadas pelo Projeções Broadcast.

Já a taxa de desemprego caiu a 10,2%. "Já estamos nos recuperando dessa terrível pandemia", finalizou Kudlow à Fox Business.