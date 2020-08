07/08/2020 | 08:45



O governo federal confirmou a exoneração de Ilona Becskehazy do cargo de secretária de Educação Básica na edição desta sexta-feira, 7, do Diário Oficial da União (DOU). A mudança no comando da secretaria foi anunciada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última quarta-feira, 5. Becskehazy tinha apoio da ala ideológica da pasta.

Segundo Ribeiro, em publicação no Twitter, para o cargo deverá assumir a professora e servidora de carreira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Izabel Lima Pessoa.

A mesma edição do Diário Oficial também traz a exoneração de Maria Fernanda Nogueira Bittencourt do cargo de adjunta da Secretaria Executiva do MEC.