da Redação



06/08/2020 | 23:30



Com as atividades suspensas desde o início de março em razão da pandemia, os bufês de festas infantis e sociais do Grande ABC se uniram em defesa da sobrevivência. Excluídos do Plano São Paulo, programa de retomada da economia do Estado, os empresários sugerem a volta para evitar quebra dos negócios. Para apoiar o setor, o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) criou protocolo de abertura específico para o segmento.

Os empresários organizaram encontro que teve a participação do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), quando foi entregue protocolo de abertura. A região conta com 693 bufês.