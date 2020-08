Em dois meses, gasolina acumulando uma alta de 7,78% no Brasil

Da Redação

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 4,44% em julho na comparação com o mês anterior. É o que aponta o levantamento feito pela ValeCard – empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que vinha em queda desde janeiro, já havia subido em junho e voltou a aumentar em julho, pelo segundo mês consecutivo, chegando a R$ 4,322 e acumulando uma alta de 7,78% em relação a maio.

Alta na gasolina

O aumento no preço da gasolina reflete a retomada das atividades econômicas após a crise causada pela pandemia do novo coronavírus no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil.

Em julho, a maior alta foi registrada no Rio Grande do Norte (9,49%). Por outro lado, Amazonas (-3,99%) foi o único estado a registrar queda no valor do combustível no período.

Os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são João Pessoa, Curitiba e Vitória.

Preço médio por Estado (R$)

Estado Média julho Média junho Variação (R$) Variação (Percentual) AC 4,877 4,500 0,3773 8,39% AL 4,456 4,258 0,1988 4,67% AM 4,168 4,341 – 0,1732 -3,99% AP 3,898 3,734 0,1642 4,40% BA 4,434 4,248 0,1864 4,39% CE 4,334 4,163 0,1715 4,12% DF 4,215 4,029 0,1863 4,62% ES 4,285 4,105 0,1800 4,38% GO 4,214 4,002 0,2121 5,30% MA 4,251 4,096 0,1543 3,77% MG 4,428 4,259 0,1695 3,98% MS 4,301 4,121 0,1806 4,38% MT 4,367 4,115 0,2512 6,10% PA 4,512 4,375 0,1370 3,13% PB 4,165 3,973 0,1918 4,83% PE 4,305 4,092 0,2130 5,21% PI 4,421 4,340 0,0805 1,86% PR 4,024 3,785 0,2388 6,31% RJ 4,734 4,601 0,1330 2,89% RN 4,465 4,078 0,3869 9,49% RO 4,437 4,259 0,1780 4,18% RR 4,070 3,931 0,1389 3,53% RS 4,276 4,042 0,2348 5,81% SC 4,107 3,904 0,2032 5,20% SE 4,389 4,193 0,1968 4,69% SP 4,050 3,902 0,1478 3,79% TO 4,519 4,326 0,1923 4,44% Geral 4,322 4,140 0,1827 4,44%

