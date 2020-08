Após crise, Kim Kardashian e Kanye West se isolam em fazenda para tentar salvar casamento

04/08/2020 | 11:10



Kim Kardashian e Kanye West estão tentando voltas às boas após uma crise no casamento! De acordo com o TMZ, o casal se isolou na fazenda deles em Wyoming para tentar salvar o relacionamento. Os filhos deles também farão parte do momento recluso.

Depois de pedir desculpas publicamente à Kim, Kanye teve uma breve passagem por Los Angeles para amenizar a tensão com a família Kardashian-Jenner, e logo tratou de voltar para o rancho acompanhado da empresária e das crianças.

Segundo a People, Kim está se empenhando para salvar o relacionamento e tem como o único objetivo disso a felicidade e o bem-estar de seus filhos.

- Ela acredita tê-lo tocado de diferentes formas nesse encontro. Antes da viagem ela estava disposta a encerrar o casamento, mas o Kanye tem escutado. Ele fez algumas promessas. A Kim vê o divórcio como última opção e eles não chegaram lá ainda. O Kanye sugeriu uma viagem em família, ela concordou e está fazendo de tudo para salvar o casamento, comentou uma fonte.

Apesar disso, a relação ainda é bastante complicada e Kim não sabe se conseguirá fazer com que Kanye busque ajuda. Por enquanto, ela seguiria disposta a fazer com que as coisas dessem certo em nome dos filhos.