Gui Araújo diz que se casaria com Luísa Sonza e revela se ficaria novamente com Anitta

04/08/2020 | 11:10



Gui Araújo participou de dois vídeos para o canal de YouTube de Matheus Mazzafera! Nos dois registros, ele não deixou de falar sobre sua ex-namorada, Anitta. Apesar do fim do namoro - e uma suposta indireta -, parece que o relacionamento terminou bem, já que ele só tem coisas boas para falar da ex-amada. Sem contar com o fato de que ele já teria superado tudo.

Em uma primeira brincadeira, o ex-De Férias Com o Ex tinha que responder perguntas inspiradas na dinâmica do reality show. Logo na primeira pergunta, o youtuber quer saber o seguinte:

- Uma ex sua vai sair do mar, qual você prefere: Anitta, Vitória Bellato ou Gabi Brandt?

Na hora, Gui responde:

- Anitta, com certeza! Não penso nem duas vezes. Vem pro pai!

Depois, ele respondeu que convidaria a sua ex, Catherine Bascoy, para ir com ele para a suíte master.

Quase ao fim do vídeo, ele é obrigado a escolher uma pessoa para passar a quarentena:

- Ah, eu já escolhi, né, disse, se referindo ao fato de ter passado grande parte desse período com Anitta.

Depois, escolheu Cinthia Cruz, por achá-la muito divertida:

- Ela é 100% assim, essa eterna atriz de Chiquititas.

Caso ele escolhesse uma pessoa para passar a noite na suíte master e no dia seguinte precisasse dar detalhes em frente às câmeras, de quem ele falaria?

- Acho que eu falaria da Anitta, que foi a única com quem eu não fui ainda para a suíte master. A gente foi pra outras suítes, mas não pra master.

Já em outro vídeo, ele tinha que responder se já havia ficado com aquela menina ou se ficaria com ela. Quando Anitta apareceu novamente, ele disse:

- Pô, grande Anitta, Larissa. [Pegaria] de novo, sempre.

O mais curioso foi quando Matheus falou de Luísa Sonza. Nesse momento, Gui demonstrou achar a cantora super bonita e ficou preocupado de falar sobre o assunto sem saber se ela está solteira ou não. Por fim, disse que até mesmo se casaria com ela!

- Aí você tá de brincadeira. Tem a opção de caso?

Já pensou nesse casal?!