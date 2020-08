Com 42 pontos de Anthony Davis, Lakers vencem Jazz e garantem liderança no Oeste

04/08/2020 | 08:03



O Los Angeles Lakers contou com mais uma grande atuação de um de seus astros do elenco para garantir a primeira colocação da Conferência Oeste da NBA. Na rodada de segunda-feira, dentro da "bolha" criada pela liga no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o time da Califórnia derrotou o Utah Jazz por 116 a 108 com um show em quadra do ala-pivô Anthony Davis, que conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 42 pontos e 12 rebotes.

Agora com 51 vitórias e 15 derrotas, os Lakers não podem mais ser ultrapassados pelo rival Los Angeles Clippers, que ocupam a vice-liderança da conferência. Na classificação geral, apenas o Milwaukee Bucks, do grego Giannis Antetokounmpo, está na frente. Esta é a 12.ª vez que a equipe californiana garante a primeira colocação do Oeste na temporada regular desde 1984. Já ganhou seis vezes o título da NBA saindo nessa posição.

"Coadjuvante" desta vez, o astro LeBron James contribuiu bem também para o triunfo e flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 22 pontos, oito rebotes e nove assistências. Pelo Jazz - em quinto no Oeste e já garantido nos playoffs com 42 vitórias e 25 derrotas -, os principais destaques foram Donovan Mitchell, que marcou 33 pontos, Mike Conley com 24 e oito assistências, além de Rudy Gobert com 16 pontos e 13 rebotes.

Em outro jogo de destaque da rodada de segunda-feira, o Philadelphia 76ers enfrentou o San Antonio Spurs e conseguiu a sua primeira vitória após a retomada da competição por 132 a 130. Com o resultado positivo, o time da Filadélfia continua na sexta colocação da Conferência Leste com um retrospecto de 40 vitórias e 27 derrotas.

Os destaques dos 76ers foram o pivô Joel Embiid (27 pontos, nove rebotes e cinco assistências) e Tobias Harris (25 pontos, seis rebotes e quatro assistências). Nos Spurs, brilhou a estrela de DeMar DeRozan, que fez 30 pontos. Após vencer as duas primeiras partidas na volta da NBA, o time do Texas conheceu o seu primeiro revés e, em 10.º lugar no Oeste com 29 vitórias e 37 derrotas, continua na luta por uma vaga nos playoffs.

Na briga pelo mesmo posto está o New Orleans Pelicans, que encarou o Memphis Grizzlies e venceu pelo placar de 109 a 99, com uma boa atuação da dupla Brandon Ingram e Zion Williamson. O primeiro marcou 24 pontos, agarrou sete rebotes e deu cinco assistências, enquanto que o segundo só teve de diferente a pontuação - fez 23.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Miami Heat 103 x 107 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 113 x 121 Denver Nuggets

Washington Wizards 100 x 111 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 109 x 99 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 132 x 130 San Antonio Spurs

Utah Jazz 108 x 116 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Indiana Pacers x Orlando Magic

Miami Heat x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Houston Rockets