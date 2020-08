Com Covid, Marcelo Oliveira deixa UTI e vai para o quarto no Hospital Brasil

Júnior Carvalho

Vereador de Mauá e pré-candidato do PT à Prefeitura na eleição de novembro, Marcelo Oliveira recebeu alta da UTI do Hospital Brasil, em Santo André, onde estava internado desde terça-feira após agravamento de sintomas da Covid-19. O petista foi para o quarto, está ainda sob cuidados médicos e sem previsão para deixar definitivamente o equipamento.

"Saí da UTI, estou no quarto. Graças a Deus eu melhorei. Ainda estou com um pouco de tontura, não consigo andar normalmente. Mas estou melhorando. Agradeço a todos pela preocupação", disse Marcelo, ao Diário.

O parlamentar, de 48 anos foi diagnosticado com Covid-19 há duas semanas e até então se recuperava em casa, com sintomas leves. Sua mulher, Fernanda, também contraiu o vírus, recentemente passou por cirurgia e se recupera em casa. Porém, no fim de semana passada, Marcelo reclamou de febre alta e passou no médico.

Após exames, foi constatado quadro de pneumonia e a equipe médica entendeu que, pelo fato de o petista ter contraído Covid-19, o ideal era interná-lo na UTI, para observações e melhores cuidados.

Marcelo é vereador de oposição ao governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB). O parlamentar, único petista na Câmara, é o nome do PT na disputa pelo Paço neste ano. A chapa terá como vice o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Na quinta-feira, inclusive, o ex-prefeito participou de live nas redes sociais representando Marcelo.