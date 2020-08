Região soma 213 postos de trabalho nesta semana

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



02/08/2020 | 16:47



As empresas do Grande ABC têm retomado, aos poucos, as contratações diante da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Exemplo disso é que as plataformas municipais registram 213 oportunidades de trabalho nesta semana.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo soma 92 postos, sendo 15 para linha de produção. Interessados podem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br. Em São Caetano o cadastro é feito por meio do portal do emprego (www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), que dispõe de 68 vagas.

Outras 17 oportunidades estão em Ribeirão Pires, com cadastro feito no www.empregabrasil.mte.gov.br. No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André são 12 postos de trabalho, cuja inscrição é feita pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br.

Moradores de Mauá podem concorrer a 30 chances por meio do CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda). Para isso, o candidato deve se cadastrar no site http://maisemprego.mte.gov.br.

Na agência de recrutamento Luandre, de Santo André, há 15 vagas, com salários chegando a R$ 7.500 (analista de custos sênior). A inscrição deve ser feita pelo site candidato.luandre.com.br.

ALUNOS

Cerca de 110 vagas são disponibilizadas pelo Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) no Grande ABC. As oportunidades são para alunos dos ensinos médio, técnico, tecnólogo e superior, períodos matutino e noturno. As bolsas-auxílio variam de R$ 500 a R$ 2.000. Interessados podem se cadastrar gratuitamente no www.nube.com.br.