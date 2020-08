01/08/2020 | 15:37



Um terremoto de magnitude de 6,4 graus atingiu neste sábado, 1º de agosto, as Filipinas. O tremor foi detectado na região de Polloc, sudoeste do país.

O terremoto foi registrado às 14h09 (de Brasília), a uma profundidade de 479,6 quilômetros, segundo informações do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

De acordo com as estimativas do USGS, a exposição de pessoas a riscos de deslizamento de terra ou liquefação do solo é baixa.