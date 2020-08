Parque tecnológico fecha parceria para respiradores

Da Redação



01/08/2020 | 00:05



Por meio do parque tecnológico, a Prefeitura de Santo André articulou parceria entre a iniciativa privada e o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), do governo do Estado, que vai permitir a produção de respiradores na cidade. Os equipamentos são utilizados no suporte a pacientes com Covid-19 internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

Na parceria, as diferentes áreas envolvidas na elaboração do projeto buscaram o suporte para oferecer a tecnologia e o desenvolvimento do equipamento, viabilizando autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a produção dos ventiladores pulmonares.

Após os testes realizados, o produto está pronto para ser produzido, sob encomenda de administrações municipais, estaduais ou do governo federal, por meio de licitações. Trata-se de um equipamento de rápido fornecimento e de fácil manutenção em relação aos que estão em evidência no mercado atualmente.

“Não nos cansamos de buscar apoio no combate à pandemia do novo coronavírus. Este é mais um passo do nosso parque tecnológico que não para de trabalhar, e com muito empenho desenvolveu mais esta parceria, que trará frutos para juntos vencermos esta batalha”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O início das tratativas aconteceu em articulação com o parque tecnológico em abril e a aprovação da Anvisa para produção dos respiradores ocorreu na semana passada. “Por meio do bureau de serviços do parque tecnológico foi possível articularmos esta conexão entre a iniciativa privada e o IPT. Quem ganha com tudo isso é a sociedade. O equipamento foi feito em tempo recorde de maneira inovadora e célere, o que foi possível por conta deste nosso trabalho do parque tecnológico”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.