Debate sobre a situação dos povos indígenas na pandemia é tema de live do Consórcio

Matheus Moreira

Especial para o Diário



31/07/2020 | 10:36



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC transmite nesta sexta-feira (31), a partir das 18h, uma live (transmissão ao vivo) para discutir a situação dos povos indígenas no contexto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O evento pode ser acompanhado por meio da página da entidade no Facebook (www.facebook.com/consorcioabc).

O tema será debatido por Lídia Krexu Reté, professora da aldeia Kuaray Rexakã da Terra Indígena Tenondé Porã, localizada em São Bernardo; Roger Muniz, assessor técnico especializado em Povos Indígenas da Fundação Criança de São Bernardo; e Gigio Paiva, educador do Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira (Ceaca).

O encontro terá a mediação de Mestre Pelé, coordenador de Igualdade Racial da Secretaria de Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires e membro do Grupo de Trabalho (GT) Igualdade Racial do Consórcio ABC.