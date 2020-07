Beyoncé divulga Black is King, seu novo álbum visual, e os fãs não poupam elogios: Uma das obras mais lindas que já vi

31/07/2020 | 10:10



Nesta sexta-feira, dia 31, entrou no catálogo do Disney+ o álbum visual, Black is King, criado por Beyoncé! Infelizmente, o serviço de streaming ainda não estreou no Brasil, mas a cantora divulgou o clipe de Already, que faz parte do álbum, e traz a participação do rapper Shatta Wale e do grupo Major Lazer.

Black is King é inspirado na trilha-sonora do álbum The Lion King: The Gift, feito para o remake do filme O Rei Leão, que estreou em 2019, e traz Beyoncé não só como curadora das canções, como também narrando a personagem Nala. A ideia é reimaginar as lições do filme para jovens reis e rainhas de hoje em busca de suas próprias coroas, disse a Disney+ em um comunicado, segundo informações da CNN. Além disso, é um livro de memórias comemorativas para o mundo sobre a experiência negra.

Dirigido e produzido por Beyoncé, o álbum visual foi feito ao longo de um ano e traz diversas localizações, como Nova York, Los Angeles, África do Sul, oeste da África, Londres e Bélgica.

A internet, é claro, não está falando de outra coisa! No Twitter, o assunto se tornou um dos mais comentados e os fãs eram só elogios à diva:

O jeito como ela recontou a historia do Rei Leão, um verdadeiro live action cheio de referências à cultura africana, pan-africanismo, movimento e representatividade negra, espiritualidade, arte contemporânea, moda, música, e tudo de uma forma tão LINDA, me tirou o ar.

Não cabe em palavras o quanto a Beyoncé é importante, necessária e sua arte é magnífica. Descobri hoje que conseguir amar ela mais do que já amava. Esse filme foi magnífico. Um passo ousado e inovador para Disney e para Beyoncé. Orgulho.

Eu tô muito emocionado com #BlackIsKing é uma das obras mais lindas que já vi. Ressignificou tudo sobre Rei Leão, me arrepiava a cada música que começava!