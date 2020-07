Na 1ª viagem após diagnóstico de covid-19, Bolsonaro provoca nova aglomeração

31/07/2020 | 07:06



Em sua primeira agenda externa após ser diagnosticado com covid-19, no início do mês, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido ontem pela manhã por dezenas de pessoas ao desembarcar no aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí (a 436 de Teresina). No início, Bolsonaro usava máscara no rosto, mas logo deixou-a abaixo do queixo enquanto era cercado por apoiadores, alguns deles sem proteção sobre boca e nariz - em descumprimento ao que orienta a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ao sair do aeroporto, Bolsonaro usou um chapéu de vaqueiro branco, montou em um cavalo e acenou para as pessoas que o chamavam de "mito". Mais cedo, outro grupo de manifestantes protestou usando faixas com críticas à postura do governo no combate ao coronavírus.

Em Campo Alegre de Lourdes, no interior da Bahia (800 km de Salvador), o presidente inaugurou uma adutora do Rio São Francisco. Ele afirmou que fez "o possível" para minorar os efeitos da pandemia. "Começamos enfrentando uma pandemia, ninguém esperava isso, mas ela veio, e nós fizemos tudo o possível para que seus efeitos fossem minorados. Mas fizemos isso tendo ao nosso lado valorosos senadores e deputados", disse. "Ninguém governa sozinho."

Nem o governador Wellington Dias (Piauí), nem Rui Costa (Bahia), ambos do PT, participaram da agenda. Esta é a segunda viagem de Bolsonaro ao Nordeste - região considerada reduto petista e onde o presidente registrou os porcentuais mais baixos de votação nas eleições de 2018. No final de junho, esteve no Ceará para inaugurar trecho da transposição do São Francisco.

No início de julho, o presidente anunciou que foi diagnosticado com covid-19, e ficou isolado no Palácio do Alvorada. Ontem, o Palácio do Planalto anunciou que os exames da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também deram positivo para o coronavírus.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.