Só 46% tomaram 2ª dose contra sarampo

31/07/2020



No Grande ABC, apenas 46,1% da população tomou a segunda dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba, segundo informações do Datasus. Ainda que 60,2% tenha tomado a primeira dose, o reforço é essencial para garantir a imunização. Campanha especial começou em 15 de julho e termina em 31 de agosto em todo Estado, chance para atualizar a caderneta de vacinação, que não deve ser esquecida mesmo na pandemia.

A recomendação do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal seja de pelo menos 95%. No ano passado, o País perdeu o certificado de erradicação do sarampo concedido pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) em razão da redução da vacinação entre os brasileiros. Em 2019, a região registrou 1.285 casos e, em 2020, pelo menos 40 foram diagnosticados. Agravante é que a doença é infectocontagiosa e uma pessoa contaminada pode infectar até 18 indivíduos.

“É preciso seguir o calendário de vacinação, principalmente às crianças, cuja profilaxia deve ser mantida. Doenças invisíveis como o sarampo acabam sendo esquecidas e voltam com tudo, ao contrário do caso da HIV, que o jovens viam as pessoas definhando e morrendo, e acabavam se prevenindo”, afirmou Paulo Rezende, infectologista do Hospital Santa Ana, de São Caetano. “Muitos pais não estão saindo de casa nem para vacinar as crianças, mas a dose zero e os reforços são muito importantes”, completou Adriana de Brito, gestora do curso de biomedicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Conforme publicado pelo Diário, o medo da pandemia fez com que a meta de vacinar 90% dos habitantes contra a gripe não fosse atingida nas sete cidades. Grupos que menos compareceram aos postos de vacinação foram o de pessoas de 55 a 59 anos e as gestantes. Ainda que algumas cidades tenham oferecido vacinação no sistema drive-thru, o medo da Covid-19 falou mais alto.

O ideal é que a dose zero da tríplice viral seja tomada por bebês de 6 meses a 1 ano incompleto, a primeira dose ao completar 1 ano e a segunda dose aos 15 meses. A campanha, que está em andamento, tem como público-alvo pessoas entre 6 meses e 29 anos, que serão imunizadas de acordo com a situação da carteirinha de vacinação, e indivíduos de 30 a 49 anos indiscriminadamente.

O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos de até 29 anos devem ter duas doses da vacina e, acima desta idade até os 60 anos, é necessário já ter tomado uma dose. O Ministério da Saúde não recomenda a imunização de pessoas a partir de 61 anos, já que este público provavelmente teve contato com o vírus no passado. Bebês com menos de 6 meses, pacientes imunodeprimidos e gestantes têm contraindicação.

