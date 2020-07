Santo André descarta retomar aulas presenciais em 2020

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 18:26



A Prefeitura de Santo André decidiu nesta quinta-feira (30) que não vai retomar as aulas presenciais da rede municipal de ensino. A decisão foi tomada depois de pesquisa que ouviu 21 mil representantes, na qual 94% indicaram que não enviaria os filhos para a escola. Agora são três as cidades do Grande ABC que tomaram esta mesma decisão. Mauá já havia descartado o retorno na quarta-feira e Rio Grande da Serra, na manhã desta quarta-feira.



Além da pesquisa, a decisão andreense foi tomada levando em considerações fatores científicos e dos profissionais da saúde, que não garantem uma retomada segura do ensino presencial. Vale ressaltar que a decisão diz respeito as escolas municipais. Os colégios particulares e os estaduais estão sob gerência do Estado. Segundo o governador João Doria (PSDB), a expectativa é que o ensino presencial retorne no dia 8 de setembro, de acordo com a evolução das cidades no Plano São Paulo, que normatiza a flexibilização da quarentena.



“Um dos nossos encaminhamentos é que as escolas (particulares) também ouçam as famílias. Na rede municipal, 92% dos pais e mães de creches (não queriam voltar). E das Emeiefs (Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental) 95% (são contrários ao retorno). Isso mostra que ainda não há, por parte dos pais e mães, segurança para o retorno. Baseado nisso, assim que o Estado determinar a data, Santo André vai seguir a data, mas não presencial. A gente tem criado ferramentas, instrumentos para dar acesso à internet e aos conteúdos para todos os nossos 38 mil alunos. Então a gente está trabalhando nesse sentido. O município não vai criar nenhum tipo de impedimento”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



