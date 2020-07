Prejuízo do Casino quase dobra no 1º semestre; ação sofre tombo de 10,2% em Paris

30/07/2020 | 08:13



O grupo francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou nesta quinta-feira, 30, que teve prejuízo líquido de 334 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, quase o dobro da perda de 172 milhões de euros apurada em igual período do ano passado.

A receita líquida entre janeiro e junho somou 16,14 bilhões de euros, um pouco abaixo dos 16,84 bilhões de euros registrados no mesmo intervalo de 2019.

Apenas no segundo trimestre, as vendas líquidas consolidadas tiveram queda anual de 7,5%, a 7,85 bilhões de euros. Por volta das 4h15 (de Brasília), a ação do Casino sofria um tombo de 10,2% na Bolsa de Paris. (Com informações da Dow Jones Newswires).