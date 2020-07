30/07/2020 | 07:22



O Fox Channel exibe nesta quinta, 30, e sexta, às 19h, o Festival Simpsons. No especial serão apresentados os episódios que tiveram participações de nomes como Britney Spears, Paul McCartney, Mick Jagger, Johnny Cash, Cyndi Lauper, Ludacris, além das bandas U2, Aerosmith, N Sync, Smashing Pumpkins, Sonic Youth, The Who e R.E.M. Além de se divertir vendo as várias histórias da família de Homer Simpson, o público poderá colaborar com uma ação solidária de arrecadação de doações para a campanha Mães da Favela, que é idealizada pela Cufa (Central Única das Favelas), que receberá os donativos em sua página oficial (maesdafavela.com.br).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.