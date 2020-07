Cleo relembra quando assumiu suas plásticas: - Acharam que eu tinha ficado deformada

29/07/2020 | 16:10



Cleo abriu o seu coração na última terça-feira, dia 28, para falar sobre amor-próprio. A atriz conversou com a modelo plus size Letícia Muniz em uma live no Instagram e comentou que já sofreu muitas pressões externas em sua carreira.

Sobre as suas intervenções estéticas, a artista contou que o público e a equipe que estava acostumada a trabalhar com ela não perdoaram:

- No meu trabalho, as pessoas ainda são muito preconceituosas. Novas marcas chegaram e, claro, outras se afastaram. Roteiristas e diretores acharam que eu tinha ficado deformada de tantas plásticas e não quiseram mais trabalhar comigo. Mas acontece. Como eu sou pública, foi um linchamento mesmo. Tinha gente que falava lixo humano, e eu me sentia atacada.

A morena defende que é bem resolvida com as cirurgias:

- É meu corpo. Sou eu comigo mesma. Só eu sei dos meus motivos, e quem me ama, vai me amar do jeito que eu sou.

No entanto, Cleo também sofreu críticas quando ganhou uns quilinhos:

- Saí um pouquinho e começou a porradaria. É só sair do padrão que você não pode mais existir?

Atualmente, a filha de Fábio Jr. sabe lidar com a autoaceitação, mas tudo foi um processo desgastante durante anos, para só assim parar de se importar com o que os outros diziam a seu respeito.

- Comecei a ficar mais livre, como quero comer, vou comer. Obviamente que dentro disso tenho minhas questões. Tenho compulsão, e é muito braba. É uma coisa que trato, às vezes estou melhor, às vezes estou pior. Deixei correr um pouco e ficar à vontade com minhas vontades, desejos e fraquezas. Foi muito sofrido, mas foi muito libertador também, relembra.