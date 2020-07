Romana Novais faz ultrassom para descobrir sexo do bebê e internautas cravam: Menina

29/07/2020 | 08:10



Após realizar uma brincadeira para tentar adivinhar o sexo de seu segundo bebê, Romana Novais fez o teste do ultrassom na última terça-feira, dia 28, mas ainda não vai saber se está grávida de um menino ou uma menina, pois prefere esperar o Chá Revelação!

Por meio do Stories, a esposa do DJ Alok informou que está em sua 14ª semana de gestação e compartilhou algo curioso: algumas de suas seguidoras fizeram uma espécie de tabela e apontam que Romana está esperando uma menina. Ao mostrar o print da conversa com uma internauta, Romana disse:

Várias de vocês me mandaram o resultado da tabela chinesa. E deu menina!!!

Além disso, ela indicou que estava indo realizar o exame:

Hoje é dia de descobrir o sexo!!!

Mas adiantou:

- A gente hoje vai fazer o exame, mas a gente não vai ficar sabendo, porque a médica vai falar para a pessoa que vai fazer um balão pra gente estourar juntos.

- Chá revelação, a gente gosta, completa Alok.

Depois, em outros vídeos, Romana aparece deitada e realizando o ultrassom. Além de deixar em evidência a barriguinha, que já começa a crescer, é possível ouvir o médico dela dizendo:

- Eu já sei [o sexo do bebê]!, diz o médico.

Que curiosidade!