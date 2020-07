Sto.André e S.Bernardo barram retorno das aulas presenciais no dia 8 de setembro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 20:09



Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), avisaram na noite desta terça-feira (28) que não vão autorizar o retorno das aulas presenciais no município no dia 8 de setembro, data estipulada pelo governo do Estado para o regresso das atividades escolares.

Os tucanos realizaram lives, transmitidas pelas redes sociais. E ambos argumentaram que o cenário atual não permite que haja a volta das aulas. Em Santo André são 38 mil alunos matriculados. Em São Bernardo, 82 mil.

“Estamos discutindo o cenário, avaliando os números, a ciência e vamos ainda sentar e conversar definitivamente. Mas, atualmente, não há como voltar (o ano letivo presencial). O risco ainda é grande de disseminação do novo coronavírus”, discorreu Paulo Serra. “Autorização (do Estado) não é determinação. Neste caso, estou avisando, vamos postergar o retorno. Não há segurança para isso. Sei que é uma medida que não vai agradar a todos. Mas estou aqui para cuidar de vidas”, listou Morando.

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), há duas semanas, já havia admitido que não iria autorizar o regresso das atividades presenciais justamente por falta de segurança sanitária.

Paulo Serra e Morando citaram que a medida englobará também as escolas particulares. Ambos asseguraram que as respectivas secretarias de Educação têm apoiado os alunos durante as aulas à distância.

A tendência é a de que o tema seja debatido nas próximas assembleias do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para que um calendário regional seja construído. Na avaliação dos prefeitos, como há muito pai ou mãe que trabalha em outra cidade, a abertura das escolas em determinado município sem que os demais estejam acompanhando pode causar ainda mais problemas na rede municipal.

As aulas foram suspensas no Estado no dia 24 de março pelo governo do Estado. Em junho, quando a Capital e o Grande ABC migraram para a fase amarela do Plano São Paulo, de volta das atividades econômicas, o governador João Doria (PSDB) anunciou que seria possível o regresso das aulas no dia 8 de setembro, desde que todo o território paulista estivesse na fase amarela – atualmente, além da Capital e do Grande ABC, somente as regiões de Araraquara, Baixada Santista, Registro e boa parte da Região Metropolitana estão na faixa de maior flexibilização. Se até o dia 10 os locais onde a fase ainda é amarela ou vermelha não progredirem, o planejamento do Estado terá de ser dilatado.