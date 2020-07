Obituário - 28 de julho de 2020

Ademir Medici



28/07/2020 | 10:32



PEDRO STÁBILE

(Birigui, SP, 26-5-1950 – São Paulo, SP, 26-7-2020)

A experiência forense de Pedro Stábile tem início na sua cidade natal. Aos 16 anos de idade começou a trabalhar no cartório de Birigui, como aprendiz. Em 1973 formou-se advogado clássico pela Faculdade de Direito de Bauru (Instituição Toledo de Ensino). Em seguida, vem para Santo André.

Aqui, prestou concurso público à prefeitura. Foi admitido e chegou ao cargo de procurador-chefe. Ao se aposentar, em 1989, fundou o escritório Stábile Neto Advogados Associados – nome escolhido em homenagem ao seu avô, falecido em Santo André em 2016.

Na OAB/Santo André, Dr. Pedro Stábile presidia a Comissão de Precatórios, num trabalho voltado à solução da dívida pública judicial. Agora, a partida.

Filho de Mauricio Stábile e de dona Emília, Pedro Stábile faleceu à primeira hora do domingo, em São Paulo, aos 70 anos. Foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério do Morumbi, Capital. Deixa a esposa, dona Janilce, os filhos advogados, Fernando e Caroline, e os netos Teo e Rafael.

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 24 de julho

Ana Ferreira da Silva Pinheiro, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 26 de julho

Joaquina Prol Rey, 99. Natural da Espanha. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Augusta Barsanele, 95. Natural de Araraquara (São Paul). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Pires Valença, 94. Natural de Piancó (Paraíba). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fussae Chuman, 87. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Romeu Gonçalves de Lima, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Luis da Silva, 77. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Encanador. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Pasqual Duarte, 74. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Conjunto Residencial José Bonifácio, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Miguel Palko, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Montargil Lima, 67. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Uriel José Soares, 67. Natural de Campo do Meio (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Mecânico. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Nishikawa, 65. Natural de Alfredo Marcondes, em São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Osmar Gottardo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Paulo, Capital. Empresário. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Lapa, na Capital.

Maria Aparecida Fortuna dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Fernando José da Silva, 51. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Chefe de cozinha. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Francisco, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardi, Santo André, em Santo André. Montador de móveis. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 23 de julho

Shiraichi Kossunori, 90. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Marília de Oliveira Cominato, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Roberto Carvalho de Souza, 64. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Ademar José Vieira da Silva, 63. Natural de Dourados (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 24 de julho

Adelina Macedo de Carvalho, 77. Natural de Simões (Piauí). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

José Maria do Nascimento, 72. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

José Ferreira da Silva, 64. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Nova Canaã, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Maura de Oliveira de Andrade, 62. Natural de São Cândido (Minas Gerais). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, sábado, dia 25 de julho

Amália Furniel Mar, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Maria Alzeni Alves Ferreira Damião, 62. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 26 de julho

Maria Aparecida da Silva Carvalho, 75. Natural de Pedra Corrida (Minas Gerais). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Valdir Boracini, 74. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Yara Praia, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.



M A U Á

Daniel Rodrigues, 84. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Ozarias Guimarães de Paula, 63. Natural de Munhoz de Melo (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Evaldo Marciano da Silva, 50. Natural de São Gonçalo do Abaeté (Minas Gerais). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Manuel Honorato, 89. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.