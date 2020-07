Avante pede expulsão de Eloi, pré-candidato que apontou extorsão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/07/2020 | 00:01



A direção estadual do Avante pediu a expulsão do empresário Erick Eloi, pré-candidato a prefeito de Santo André na eleição deste ano. Eloi acusou o comando do partido de cobrar R$ 1 milhão para que ele tocasse a pré-campanha à Prefeitura de Santo André – registrou BO (Boletim de Ocorrência) por extorsão. Já a legenda diz que foi Eloi quem ofereceu o recurso depois de ter sido informado que o projeto tinha sido abortado.

O pedido de expulsão foi encaminhado na semana passada para a cúpula municipal, que vai montar comissão especial para avaliação do caso. Será nesse espaço que Eloi terá direito a apresentar defesa e ouvirá as acusações.

Também na semana passada, a despeito de o partido ter declarado que não terá candidatura própria à Prefeitura de Santo André neste ano, Eloi encaminhou mensagens aos filiados bancando seu projeto eleitoral e dizendo que iria apresentar seu nome na convenção.

“Fui notificado hoje (ontem) pela executiva estadual, na pessoa do presidente Josué Tavares (sobre o processo de expulsão). Estamos trabalhando na defesa, que será entregue no prazo estipulado no estatuto. Estamos bem seguros do êxito pela quantidade e qualidade das testemunhas. Acreditamos na Justiça e na democracia”, disse Eloi, que se filiou ao Avante neste ano depois de se desligar do PT justamente por não conseguir ser candidato a prefeito no petismo.

Tavares não retornou aos contatos do Diário.