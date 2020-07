Luana Piovani comenta sobre os filhos irem a parque de diversão radical com Pedro Sooby: Agoniada, mas os vejo felizes

27/07/2020 | 10:10



Pedro Scooby viajou para a Áustria com os três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani! Por lá, ele tem registrado fotos e vídeos de um passeio que fez a um parque de diversão de esportes radicais. Não demorou para que os seguidores de Luana quisessem saber a sua opinião sobre o assunto.

Em uma foto recente publicada pela youtuber, uma pessoa escreveu o seguinte comentário:

Vendo os Stories do Scooby eu me coloco tanto no seu lugar. Os meninos surfando, nos barcos, escalando, descendo toboáguas gigantes, em outro país, eu passo mal. Sei que ele tem direito, que ele é o pai e eles estão bem cuidados. Mas eu sofro tanto só de ver. O remédio é aguentar. Mas imagina o quanto deve ser difícil e sofrido. Toda minha empatia materna para você.

Luana, então, agradeceu:

Grata, flor, esses colos me fazem um bem danado.

Depois, outra seguidora ainda disse:

Vejo crianças felizes, se divertindo, conhecendo lugares incríveis e muito bem cuidadas.

A atriz concordou:

Confesso que fico agoniada, mas os vejo felizes.

Apesar de brigas recentes, parece que ambos estão com um relacionamento cada vez melhor, não é mesmo?