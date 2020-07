Santos leva virada depois de abrir 2 a 0 com Marinho

Da Redação



27/07/2020 | 00:01



O Santos abriu dois gols de vantagem, com o atacante Marinho, só que sofreu reviravolta no segundo tempo da partida diante do Novorizontino – uma das sensações do Paulistão, mas que está fora do mata-mata –, perdendo por 3 a 2 ontem na Arena Corinthians. O Peixe mostrou superioridade técnica na etapa inicial e também no começo da fase complementar. No entanto, a expulsão de Uribe, aos seis minutos, logo após o tento alvinegro, mudou o cenário do jogo. Com um a mais, o time do Interior reagiu.

O Peixe entrou em campo classificado e o adversário, mandante, já fora, apesar da campanha surpreendente, com 17 pontos. Marinho se destacou no embate, puxando contra-ataques perigosos. Fez belo gol de fora da área, o primeiro. No segundo tempo, ampliou. O Novorizontino diminuiu aos 13 e empatou aos 17, de pênalti. Aos 35, deu números finais.

Nas quartas, o Santos encara a Ponte Preta.