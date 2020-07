O time ilustrado dos Flaquer

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/07/2020 | 00:01



Memória recebeu os cromos de duas fontes: o desembargador Moacir Andrade Peres, integrante do Memofut e um dos maiores colecionadores de figurinhas do Brasil, se não o maior; e a pesquisadora Claudia Ferreira, do blog <CF160>Santo André Ontem e Hoje.

Dr. Moacir localizou um trio do extinto clube Brasil, formado por Jayme (figurinha 27), Edemundo (28) e Álvaro Mota (29).

Claudia localizou a figurinha de José Luiz Flaquer no acervo da Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura de São Bernardo.

De comum entre as duas descobertas, um marketing de época de marca de cigarros.

ANOS 10. ANOS 20...

O Brasil do distrito de Santo André, município de São Bernardo, foi fundado em 1914, reorganizado em 1918 e extinto na primeira metade da década de 1920.

Das primeiras fases, o pesquisador Paschoalino Assumpção enumera vários nomes de jogadores – como Nelson Franco – e dirigentes, entre os quais Emílio Cordes. Mas não aparecem na lista os nomes do trio de ouro das figurinhas do Dr. Moacir.

Em 1923, o Brasil disputa o Campeonato do Interior da Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos). Fazia parte da Zona São Paulo Railway (SPR), ao lado do Corinthians de Santo André, Corinthians Jundiaiense, Paulista de Jundiaí e Atibaiense.

O Paulista foi o campeão da série e o Rio Branco, de Americana, o campeão geral. Já o Brasil ficou em último lugar, com um único ponto, conquistado em empate com o Atibaiense.

O Estadão cobriu o certame, anunciou os jogos e deu alguns resultados, mas não a escalação do Brasil. A escalação também não aparece no livro Os Esquecidos – Arquivos do Futebol Paulista, editado pelo Red Bull Brasil – Datatoro – num trabalho de Rodolfo Kussarev (2016).

Mas aqui estão as figurinhas: fragmento importante de uma história que quase se perde no tempo e que passam a figurar como pauta permanente do projeto Memória.

NOTAS

1 – O Brasil FC teve campo de futebol no Centro de Santo André. Ficava em terreno da atual Rua Primeiro de Maio, a poucos metros da chácara do Senador Flaquer.

2 – Foi neste campo que o Brasil realizou um grande festival esportivo em 25 de agosto de 1918, assistido por 3.000 pessoas e animado por 200 senhoritas uniformizadas, conforme recorte descoberto pelo Dr. Moacir, mas sem o nome da publicação.

3 – Do festival participou outro Brasil, o Brasil SC, da Capital, também filiado à Apea.

4 – No jogo entre os dois Brasis, 1 a 1.

5 – No Campeonato do Interior de 1923, o Brasil jogou duas vezes em Jundiaí e uma em Atibaia; em casa, disputou seus jogos no campo do Corinthians local.

6 – Foram oito jogos, sete derrotas (humilhante goleada em Jundiaí frente ao Paulista por 8 a 0) e apenas o empate, em casa, com o Atibaiense.

7 – Das figurinhas, a marca Sudan. Distribuía prêmios. Seu proprietário chamava-se Sabbado D’Angelo.

Diário há meio século

Terça-feira, 28 de julho de 1970 – ano 13, edição 1294

1970 – Em partida realizada no Estádio Lauro Gomes, hoje Anacleto Campanella, as seleções de São Caetano e Ribeirão Pires empatam em 1 a 1. Foi o jogo da entrega das faixas aos jogadores de São Caetano, campeões da I Taça João Ramalho disputada no Grande ABC.

A Seleção de São Caetano jogou com Sérgio (Vitinho), Galvão, Dadinho, Décio e Balila (Tito), Bezourinho (Xixela) e Hortêncio; Jonas (Quico), Nei (Gijão), Wilson e Carlos Alberto (Bile).

Seleção de Ribeirão Pires: Ricieri, Jaburu (Gilberto), Mario, Marcos e Acácio; Benê, Moacir (Trani) e Geová; William, Pelé (Perácio) e Carlinhos.

Gols: Gijão e Carlinhos.

Em 27 de julho de...

1920 – De um anúncio no Estadão: precisa-se de um operário para trabalhar numa serraria, mas que saiba trabalhar na tupia. É escusado apresentar-se não sendo hábil. Paga-se bem. Para mais informações no Centro Industrial São Caetano. Estação de São Caetano. SPR.

Hoje

Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

Dia do Motociclista

Dia do Pediatra

Santos do Dia

Celestino I. Papa. Eleito em 10 de setembro 422. Nasceu na Campânia, no Sul da Itália. Cuidou da reconstrução de Roma, saqueada pelos bárbaros em 410. Faleceu no ano 432, com um mandato de dez anos.

Aurélio de Córdova

Bem-Aventurada Antusa

Maria Madalena Martinengo

Natália

Municípios Paulistas

Hoje é o aniversário de Agudos, Jardinópolis, Pitangueiras e São José dos Campos.

Fonte: IBGE