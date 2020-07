Em domingo de decisões, Água Santa é rebaixado para o Paulista da Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 18:14



O Água Santa estará de volta à Série A-2 em 2021. Na tarde deste domingo, o Netuno foi valente e saiu na frente do Palmeiras, com gol de Lucas Silva, em pleno Allianz Parque - condição que classificava o time para as quartas de final do Campeonato Paulista. Porém, o representante de Diadema sofreu a virada (Ramires e Luiz Adriano fizeram os gols alviverdes) e pela combinação de outros resultados, acabou rebaixado. Junto dos diademenses também caiu o Oeste, que perdeu do Corinthians por 2 a 0 - o Alvinegro se classificou para a segunda etapa beneficiado pelo triunfo do São Paulo sobre o Guarani, por 3 a 1.

Já o Santo André colecionou o quarto jogo sem vencer ao perder por 3 a 1 para o Ituano, no Estádio do Canindé. Já classificado, o técnico Paulo Roberto realizou algumas alterações na equipe, visando o jogo contra o Palmeiras, nas quartas de final. Porém, com este revés e a vitória palmeirense, o Ramalhão caiu para o segundo lugar do Grupo B e vai jogar o mata-mata no Allianz Parque (provavelmente na quarta-feira; a Federação Paulista de Futebol deverá divulgar nesta segunda-feira datas e horários das partidas).

Outros resultados deste domingo: Novorizontino 3 x 2 Santos, Mirassol 0 x 1 Ponte Preta, Ferroviária 2 x 0 Inter de Limeira, e Red Bull Bragantino 2 x 0 Botafogo.

Confira os duelos das quartas de final do Paulistão:

Santos x Ponte Preta

Palmeiras x Santo André

São Paulo x Mirassol

Red Bull Bragantino x Corinthians