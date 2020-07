Sem grandes interesses, Santos mede forças com o Novorizontino

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:01



Santos e Novorizontino se enfrentam às 16h de hoje, na Arena Corinthians, sem mais grandes pretensões nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Isso porque o Peixe já se garantiu nas quartas de final com a primeira colocação do Grupo A e apenas aguarda o adversário (Água Santa, Ponte Preta ou Oeste). Já o time aurinegro – que não pode atuar em Novo Horizonte porque a cidade não está na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização econômica –, já pensa no Troféu do Interior, uma vez que não tem mais chances matemáticas de avançar pelo Grupo B.

Assim, é oportunidade para os técnicos Jesualdo Ferreira e Roberto Fonseca realizarem testes nas equipes. No lado santista, Carlos Sanchez, suspenso, está fora. Já Raniel, com dores no joelho direito, é dúvida. Para a vaga no meio de campo, Anderson Ceará e Jean Mota são as opções. Na frente, Soteldo, Kaio Jorge e Arthur Gomes deverão formar o trio ofensivo. Pelo lado do Novorizontino, o lateral-esquerdo Paulinho está de volta após cumprir suspensão.