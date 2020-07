São Paulo deve utilizar os reservas diante do Guarani

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:01



Garantido por antecipação na segunda fase do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda briga pela liderança do Grupo 3 do torneio. Atual primeiro colocado, soma 19 pontos, um a mais do que o Mirassol. Ainda assim, o técnico Fernando Diniz poderá utilizar time misto no duelo das 16h, contra o Guarani, na Vila Belmiro – o Bugre não pode utilizar seu estádio, o Brinco de Ouro, porque Campinas ainda está na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização econômica, em razão da pandemia da Covid-19.

Colocar em campo uma equipe reserva, em teoria, poderia facilitar a vida do Guarani, que ainda luta pela classificação no Grupo 4 e disputa vaga justamente com o Corinthians. Empate pode ser suficiente para a equipe campineira, caso o Timão não vença o Oeste.

Fernando Diniz já não teria Daniel Alves e Tchê Tchê, suspensos. E, aproveitando, poderia poupar alguns jogadores pendurados e dar ainda maior tempo de descanso e preparação a eles, visando as quartas de final.

“Não tem nada definido ainda. Já estava pensando nisso. Vamos ver como os jogadores vão chegar para serem reavaliados fisicamente. Temos até domingo (hoje) para definir”, tentou despistar o treinador, que foi além. “O São Paulo não tem de pensar no Corinthians, tem de pensar no São Paulo. Temos de vencer o maior número de jogos possível e pensar na conquista do campeonato. Não tem de ficar pensando em outro time a não ser o São Paulo”, concluiu o comandante tricolor.