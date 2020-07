Região está liberada a reabrir cinema e teatro a partir de segunda

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/07/2020 | 00:01



A manutenção do Grande ABC na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, que flexibiliza a quarentena, anunciada ontem pelo governador João Doria (PSDB), em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, permite que as sete cidades da região reabram a partir de segunda-feira cinemas, teatros, além de museus, galerias, acervos, centros culturais e bibliotecas e salas de espetáculos e eventos culturais. O benefício foi possível porque a região vai acumular na data, assim como a Capital, 28 dias seguidos na fase amarela.

Apesar da liberação, as prefeituras da região não devem permitir de forma imediata a retomada das atividades. A curva crescente de casos e mortes preocupa. Para que as casas voltem a receber público é preciso que as administrações emitam decretos com a autorização.

A Prefeitura de São Caetano explicou, em nota, que “essa primeira semana será de observação no sentido de reabertura gradual, sempre seguindo os preceitos do Comitê de Emergência e Combate ao Coronavírus. Ou seja, neste primeiro momento não haverá reabertura destes equipamentos culturais”. Decisões semelhantes foram emitidas pelas administrações de Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires, nenhuma estipulou prazo para a retomada – Diadema e Rio Grande da Serra não se manifestaram. O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC emitiu comunicado dizendo que o assunto ainda não foi debatido pelos prefeitos. O Cinemark, uma das principais empresas de cinema do Brasil, disse que ainda não tem data para reabrir as salas.

Na Capital, o prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que vai esperar. “Em relação à área cultural, a vigilância sanitária do município pediu para que esperássemos a cidade entrar na fase verde para liberar. Nós já estamos com o protocolo pronto, mas a vigilância insistiu que a gente aguardasse a fase verde.”

Caso optem por liberar as atividades, as prefeituras terão que impor restrições, como capacidade limitada a 40%, funcionamento reduzido por até seis horas, público em assentos com 1,5 metro de distância.

BARES E RESTAURANTES

Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi descartou permitir a abertura de bares e restaurantes no período noturno. Quinta-feira, a juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo, Ida Inês Del Cid, decidiu a favor do Sinhores SBC (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) para que os estabelecimentos possam funcionar após as 17h – Santo André é a única cidade da região que permitiu funcionamento até as 23h30. “Vou conversar com a Procuradoria-Geral do Estado para entender se devemos entrar com recurso. Isso é prejudicial, tendo em vista a preocupação com aglomerações noturnas”, comentou.

ATUALIZAÇÃO

A oitava revisão do Plano São Paulo relaxou a quarentena em três regiões do Estado, que agora tem apenas três áreas na Fase 1 (vermelha), onde só serviços essenciais funcionam. As regiões que melhoraram foram de Araraquara, que saiu da fase laranja para a fase amarela, e de Campinas e Araçatuba, que migraram de vermelho para laranja. Dessa forma, elas podem reabrir comércio de rua, shoppings, escritórios, concessionárias e imobiliárias. Permanecem na restrição máxima Franca, Piracicaba e Ribeirão Preto. Já o Carnaval de rua e os desfiles das escolas de samba de São Paulo serão adiados para maio de 2021, com data indefinida. Bruno Covas diz que há proposta para que as festividades ocorram no fim do mês.